AA 10.04.2026 19:03

Mersin Yenişehir Belediyesine yolsuzluk soruşturması: 33 gözaltı

Mersin Yenişehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" soruşturmasında 33 şüpheli gözaltına alındı.

Yenişehir Belediyesine yönelik "rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan'ın da aralarında bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belediyenin Limonluk Mahallesi'ndeki binasına gitti.

Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Civan ile belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan memurlar, işçiler ve bazı şirket yöneticilerinin bulunduğu 33 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Polis ekiplerinin çalışması sürüyor.

