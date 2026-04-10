AA 10.04.2026 18:23

Balıkesir merkezli rüşvet operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Balıkesir merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda rüşvet ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesine ilişkin 7 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir merkezli rüşvet operasyonu: 7 şüpheli tutuklandı

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Bandırma Büro Amirliği ekiplerince, "rüşvet, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarına ilişkin çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında aralarında Bandırma İlçe Tapu Müdürlüğünde görevli müdür yardımcısı, müteahhit, emlak danışmanı, inşaat ofisi çalışanları ve arzuhalcilerin bulunduğu şüphelilerin, üçüncü şahısların bilgileri ve izinleri olmaksızın kişisel verilerini ele geçirdikleri (taşınmaz, adres, telefon, hisse), iş ve işlemlerde öncelik ve kolaylık sağladıkları tespit edildi.

Belirlenen 15 zanlının yakalanmasına yönelik Bandırma, Balıkesir'in Gönen ve Erdek, Çanakkale'nin Biga ile Kocaeli'nin Gebze ilçelerindeki 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin cep telefonları incelemeye alındı, çeşitli ajanda, evrak ve dokümanlara el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 zanlıdan biri savcılıkça salıverildi, 7'si hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

