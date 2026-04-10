Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 810 bin lira, en yüksek 6 milyon 863 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 artışla 6 milyon 863 bin 700 lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 824 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 10 milyar 823 milyon 887 bin 735,44 lira, işlem miktarı ise 1586,35 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 390 milyon 234 bin 584,76 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Şekerbank, Destek Yatırım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, QNB Bank ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.