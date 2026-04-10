İstanbul'da park yeri yüzünden tartıştığı emlakçıyı öldüren muhtara dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Ocak 2025'te Bahçelievler'de sanık İbrahim Güzel (44) ve Şeref Yılmaz'ın (60) araç park meselesi nedeniyle tartıştıkları anlatıldı.

Tartışmanın kısa süre sonra kavgaya dönüştüğü aktarılan iddianamede, kavga sırasında sanık Güzel'in Yılmaz'a ve havaya silahıyla ateş ettiği kaydedildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık İbrahim Güzel, 6 senedir Bahçelievler'de Şirinevler Mahallesi muhtarı olarak görev yaptığını, muhtarlığın daha önce farklı bir yerde olduğunu, bir yıl önce ise şu an bulunduğu yere taşındığını belirtti.

Sanık Güzel, olay günü aracında bulunan eşi ve çocuklarıyla birlikte muhtarlığın önüne geldiğini, yol kenarına aracını park etmek istediğini aktardı. Aracını park edeceği yerin Şeref Yılmaz'ın emlak dükkanının hemen önü olduğunu kaydeden Güzel, park etmek için Yılmaz'ın yola koyduğu çiçeklerden bir tanesini kenara çektiğini anlattı.

Daha önceden samimiyeti olmayan Şeref Yılmaz'a aracını park edeceğini söylediğini ifade eden sanık Güzel, Yılmaz'ın kendisine küfür ettiğini, iş yerinden bıçak alarak üzerine koşmaya başladığını öne sürdü.

Güzel, Yılmaz'ın kendisini aracının arka kısmına doğru yasladığını, bir eliyle boğazını tuttuğunu, diğer elindeki bıçağı savurması sonucu gömleğinin ve içindeki atletinin yırtıldığını, karın kısmında kesiler meydana geldiğini savundu.

Yılmaz'ın kendisine karşı daha ağır bir eylem gerçekleştireceğini düşündüğünü belirten Güzel, bu nedenle belinde bulunan silahını çıkararak yere 4-5 el ateş ettiğini ve Yılmaz'ın kaldırımın üzerine doğru düştüğünü iddia etti.

Sanık Güzel, Yılmaz'ın omuz bölgesinden nasıl yaralandığını anlamadığını, sadece yere doğru ateş ettiğini, ilk saldırıyı gerçekleştirenin de Yılmaz'ın olduğunu ve kendisine defalarca bıçak savurduğunu öne sürdü.

Güzel, olayın ardından bölgede kalabalık oluştuğunu, insanların tepki göstereceğini ve saldırabileceklerini düşündüğü için muhtarlığın önünde de havaya doğru bir el ateş ettiğini anlattı.

İddianamede, adli muayene raporuna göre sanığın basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir şekilde yaralandığı, Adli Tıp Kurumu tarafından Yılmaz'ın kanında yapılan incelemede ise alkol bulunmadığı ancak uyuşturucu ve uyarıcı madde tespit edildiği kaydedildi.

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan otopsi raporuna göre, Şeref Yılmaz'ın ölüm nedeninin ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu meydana geldiği iddianamede yer aldı.

İddianamede, bu kapsamda sanık Güzel'in üzerine atılı "kasten öldürme" suçundan müebbet, "korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" suçundan ise 1 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Güzel'in yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.