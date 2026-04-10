TRT Haber 10.04.2026 18:32

Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük soruşturması: 9 şüpheli tutuklandı

Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet suçunun işlendiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Üsküdar Belediyesine yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçuna ilişkin soruşturma sürüyor.

Anadolu Adliyesi'ne getirilen 20 şüpheliden 19'u savcılıktaki ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'nın aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

İstanbul ve Yalova'da 7 Nisan'da Üsküdar Belediyesinde yapı ve iskan ruhsatı verilmesindeki usulsüzlüklere ilişkin rüşvet suçunu teşkil edecek eylemlere istinaden 30 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, aralarında Kent AŞ Genel Müdürü N.A. ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci'nin de bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne götürülmüştü.

Savcılıkça ifadesi alınan Belediye Başkan Yardımcısı Deveci ile Kent AŞ Genel Müdürü N.A.'nın aralarında bulunduğu 9 şüpheli tutuklanmaları, 10 zanlı da adli kontrol tedbiri talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş, bir şüpheli savcılıktan serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında 2 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Böylece soruşturmadaki şüpheli sayısı 22'ye yükselmişti.

SON HABERLER
00:53
İstanbul merkezli suç örgütü operasyonu: 22 şüpheli tutuklandı
00:40
İsrail'in, ABD'nin Beyrut'a saldırıları durdurma talebini kabul ettiği iddia edildi
00:38
ABD ile müzakereleri yürütecek İran heyeti İslamabad’a ulaştı
00:18
Lübnan: İsrail ile müzakere tarihinin belirlenmesi için ilk toplantı salı yapılacak
00:10
İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırılarında güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti
00:40
Minik yazarlar kitaplarını deprem bölgesi için imzaladı
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
İsrail'in saldırılar düzenlediği Lübnan'ın Dahiye bölgesindeki yıkım görüntülendi
FOTO FOKUS
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
Tekvandocu polis geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ