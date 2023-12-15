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Türkiye
AA 15.12.2023 10:09

Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

Mersin ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Gaziantep'te DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespitine yönelik çalışmalar kapsamında, DEAŞ'a fon toplama ve sağlama faaliyeti yürüten 9 şüphelinin kimliği ve 2 şirketin bilgileri tespit edildi.

Çalışmalarda, şüpheliler ve şirket hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporda, yaklaşık 1 milyon 200 bin lira "şüpheli para transferi"nin gerçekleştirildiği saptandı.

Şüphelilerin yakalanması için Mersin ve Gaziantep'teki adreslerine operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı baskınlarda 9 şüpheli yakalandı, adreslerde ele geçirilen 604 bin 445 lira ve çok sayıda materyal ile doküman incelemeye alındı.

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