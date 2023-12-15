Hafta sonu kuvvetli yağış ve fırtınaya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın yurdun doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun iç ve batısı ile Akdeniz Bölgesi'nin batısının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz'in batısı, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuvvetli, Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Aynı gün rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor.

Pazar günü, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı ve çok bulutlu, yurdun kalan kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun iç ve kuzeyi ile Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Aynı gün rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve batı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 6, İstanbul'da 8, İzmir'de 11, Antalya'da 20, Adana'da 17, Diyarbakır'da 13 dereceye kadar gerileyecek.