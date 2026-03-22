AA 22.03.2026 07:12

Mersin-Antalya kara yolundaki heyelan kamerada

Mersin-Antalya Karayolunun Aydıncık ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen heyelan, toprak altında kalan aracın araç kamerasına yansıdı.

İlçede gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu Yenikaş Mahallesi Sarıyar mevkisinde heyelan meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisinin sürüklendiği kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Heyelan sırasında yolda seyir halinde bulunan Okan K. (44) idaresindeki hafif ticari araç, toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, karayolları, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan hafif yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karayolları ekipleri, ulaşıma kapanan Mersin-Antalya kara yolunda çalışma başlattı.

İş makinelerinin destek verdiği temizlik ve yol açma faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından kara yolu ulaşıma açıldı.

ETİKETLER
Mersin Antalya Heyelan
SON HABERLER
07:27
Bursa'da 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
06:59
İran, tahran semalarında SİHA düşürüldüğünü açıkladı
06:43
İran: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşı sürdüreceğiz
06:28
Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki İsrail askerlerine roketlerle saldırı düzenledi
06:22
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 4 bin 455 saldırı düzenledi
06:19
Beykoz'da Mahmud Efendi Camii'nde çıkan yangın söndürüldü
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu başladı
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
