Puslu 11ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.05.2026 09:06

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen geminin vurulduğunu açıkladı

ABD, Pasifik Okyanusu'nun doğusunda uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği bir geminin vurulduğunu ve 3 kişinin öldürüldüğünü bildirdi.

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen geminin vurulduğunu açıkladı

ABD Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, uyuşturucu trafiğinde bulunduğu iddia edilen gemiye yönelik saldırı anlarına yer verildi.

Paylaşımda, SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terörist örgütler tarafından işletilen bir gemiye" saldırı düzenlendiği belirtildi.

İstihbarat bulgularının geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı kaydedilen paylaşımda, saldırıda 3 kişinin öldürüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, ABD personelinden zarar gören olmadığı aktarıldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İran’ın Keşm Adası’nda İHA’lara karşı savunma sisteminin devreye girmesi nedeniyle patlama sesleri duyuldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:43
İsrail ordusundan ateşkese rağmen Lübnan'ın doğusu ve güneyindeki 12 beldeye saldırı tehdidi
09:44
Nemrut Dağı’nda ulaşım durdu
09:46
Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü
09:48
Muhittin Böcek ile oğlu ve gelininin mal varlıklarına el konuldu
09:33
Sanders, Trump ve Netanyahu'nun "bitmek bilmeyen savaşlar" yürüttüğünü söyledi
09:31
Küresel piyasalarda "jeopolitik sarkaç" dalgalanması sürüyor
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
NASA, Artemis 2’den yeni fotoğraflar yayınladı
FOTO FOKUS
Bursa'da sahte doktor şebekesi çökertildi
Bursa'da sahte doktor şebekesi çökertildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ