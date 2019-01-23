AK Parti MuÄŸla Milletvekili Yelda Erol GÃ¶kcan, BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mehmet Nil HÄ±dÄ±r, MenteÅŸe Belediye BaÅŸkan adayÄ± GÃ¼ltekin AkÃ§a, AK Parti MenteÅŸe Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Tamer Topal ve SaÄŸlÄ±k Ä°l MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°skender Gencer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yerinde inceleyerek bilgi aldÄ±.

Milletvekili GÃ¶kcan, vatandaÅŸÄ±n hastane aÃ§Ä±lmasÄ± talepleri sonrasÄ±nda SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin olumlu sonuÃ§landÄ±ÄŸÄ±nÄ±, MenteÅŸe ilÃ§esinde bulunan eski hastahanenin 100 yataklÄ± olarak yeniden hizmete aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Hizmete aÃ§Ä±lan MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma hastanesinde de kalp cerrahisi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ameliyatlarÄ±n yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran GÃ¶kcan, "ArtÄ±k, yetiÅŸkin ve Ã§ocuk kalp ameliyatlarÄ± ile Bypass ameliyatlarÄ±nÄ±n ilimizde yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± mÃ¼jdesini paylaÅŸmak istiyorum. AyrÄ±ca iki anjio cihazÄ±mÄ±z hastanemize teslim edildi. Åžu anda kurulumu bitmek Ã¼zere olup, hastalarÄ±mÄ±zÄ±n anjio iÅŸlemleri Åžubat ayÄ± iÃ§inde hastanemizde yapÄ±lmaya baÅŸlanacak." dedi.

Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ä°skender Gencer ise MuÄŸla SÄ±tkÄ± KoÃ§man Ãœniversitesi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi iÃ§in gelen anjiyo cihazlarÄ±nÄ± teslim aldÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, " Belli bir kurulma aÅŸamasÄ± var. Kurulma aÅŸamasÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rÃ¼yor. Ä°nÅŸallah Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki ay hizmet vermeye baÅŸlayacak. AyrÄ±ca hastanesine binasÄ±nda hizmete girecek J Blok le birlikte 13 olan ameliyat hane sayÄ±mÄ±z 19’a Ã§Ä±kacak." diye konuÅŸtu.

AK Parti MuÄŸla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkan adayÄ± Mehmet Nil HÄ±dÄ±r ise hastanenin 180 gÃ¼nde tadilat iÅŸlemleri tamamlanarak hizmet vereceÄŸini kaydetti.

HÄ±dÄ±r, hastanenin tekrar hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±yla esnafa, MenteÅŸe halkÄ±na ciddi anlamda katkÄ± saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.



Kaynak: AA