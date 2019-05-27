Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü köy olan Aydın'ın Koçarlı ilçesine bağlı Çakırbeyli köyünde, 59 yıldır her 27 Mayıs'ta hüzün hakim oluyor.

Demokrasinin infaz edildiği o kara günleri hatırlayan kişilerden biri de 89 yaşındaki Münevver Çıkrık. 27 Mayıs 1960 darbesinde Adnan Menderes’in çiftliğinde çalışıyordu. Babası da çiftliğin kahyasıydı.

Çakırbeyliler Menderes'in fotoğraflarına bakıp hüzünleniyor

Münevver Hanım, o dönem yaşadığı acıyı yıllar geçse de unutamıyor:

"Darbede tabi çok üzüldük. Rahmetli babam kulübede oturuyordu. Geldi olan biteni anlattı. Üzüldük, ağladık, sızlandık. Hele asıldığı gün... Gazete getirdiler. Bir baktım eli kelepçeli gidiyor. Ölüme gidiyor diye kendimi kaybetmişim. Hiç haberim yok. Çok ağladık."

Münevver Çıkrık, Menderes'in fotoğraflarına hasretle bakıyor, onu minnetle anıyor.

Adnan Menderes müzesi 17 Eylül'de açılacak

Bu arada Adnan Menderes'in hatırasını yaşatmak için Çakırbeyli'de çok sevdiği Çine Çayı'nın kenarında müze yapılıyor.

Aydın Valisi Selim Köşger, müzenin çok hızlı bir şekilde ilerlediğini söyleyerek, "17 Eylül Adnan Menderes’in idam edildiği yıl dönümünde inşallah müzeyi açacağız. Bu Türkiye’deki en kapsamlı Adnan menderes müzesi olacak." dedi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde de, darbenin yıldönümünde panel düzenlendi. Üniversitede ayrıca darbe dönemindeki gazete manşetlerinin yer aldığı sergi açıldı.

Kaynak: TRT Haber