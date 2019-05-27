Türkiye
Gündüz vakti parkın tel örgülerini çalmaya kalktılar
27 Mayıs 2019 Pazartesi 16:56 - Son Güncelleme 27 Mayıs 2019 Pazartesi 17:13
İstanbul'da bir parktaki çit ve tel örgüler, gündüz saatlerinde çalınmak istendi. Çevrede oturanların ihbarı üzerine 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan Cumhuriyet Parkı'ndaki çit ve metal tel örgülerin gündüz saatlerinde tek tek sökülerek yolun karşı tarafına taşındığını görenler, polise haber verdi.
Polis, parkın olduğu alana kısa sürede ulaştı.
Ekipler, 2 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Kaynak: DHA
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