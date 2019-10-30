UEFA, Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu İrfan Can Kahveci'nin gol sevincinde asker selamı vermesine soruşturma başlattı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü haftasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yaptığı maçtaki tek golü atan milli futbolcu ve arkadaşları, gol sevinci sırasında asker selamı vermişti.

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların asker selamı vermesiyle ilgili de soruşturması başlatmıştı.

Mehmetçikten, asker selamı veren futbolcuya destek geldi. Milli Savunma Bakanlığı, İrfan Can Kahveci'ye özel bir klip yayınladı. Klipte, İrfan Can'ın UEFA Avrupa Ligi maçında attığı gol sonrasındaki asker selamının fotoğrafı ve UEFA soruşturmasına yönelik, "İnşallah yine gol atar yine yaparım" sözleri yer aldı. Mehmetçik, milli futbolcuya asker selamıyla karşılık verdi.

Paylaşılan mesajda, "İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik’ten sana selam olsun" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: TRT Haber