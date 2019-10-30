Bir otelde gerçekleştirilen tanıtım toplantısında, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 19 Nisan 2020'de Diyarbakır'da gerçekleştirilecek 1. Uluslararası Sur Yarı Maratonu için işbirliği protokolü imzalandı.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, önemine değindiği etkinliğin hayatın her alanında genç kalmak isteyenlere, dönük bir büyük açılımın başlangıcı olacağını söyledi.

Maratonun kentin sahip olduğu güzellik ve zenginliklerin dünyaya tanıtımı için çok büyük bir imkan sunacağına işaret eden Güzeloğlu, terör nedeniyle gölgelenen Diyarbakır'ın güzelliklerinin, birlik ve beraberliğinin görünür hale geleceğini, kentin spor şehri olacağını vurguladı.

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın sahip olduğu genç nüfusa değinerek, gençlere Avrupa şampiyonu yürüyüşçüler Meryem Bekmez ve Ayşe Tekdal'ın sporcu kimlikleriyle örnek olduğunu aktardı.

"Uluslararası Sur Yarı Maratonu ile Diyarbakır, tarihi geçmişi, güzellikleri, modern görünümü, gelişmesi ve kalkınmasıyla da tanıtılmış olacak. Ulusal ve uluslararası medya davet edilecek. Çok üst düzeydeki sporcularımızın varlığıyla Diyarbakır, bir büyük buluşmaya, kucaklaşmaya ve şölene tanık olacak. İnsanlığın ortak mirası Sur'un bütün güzelliklerini dünyaya ulaştırarak bir büyük kucaklaşma ve şölen gerçekleştireceğiz." ifadesini kullanan Güzeloğlu, Diyarbakır'ın tanıtımında bu manada sporun itici bir güç olacağını kaydetti.

"Dünyayı Diyarbakır'da buluşmaya davet ediyorum"

Büyükşehir Belediyesi olarak sporun her alanında altyapı çalışmaları yapmak zorunda olduklarını dile getiren Güzeloğlu, spor branşlarında Türkiye'nin dünya çapında başarısına katkı sunacak yetenekleri Türk sporuna kazandıracaklarını belirtti.

Kentte, yarın amatör spor kulüplerine 1 milyon 200 bin lira nakdi yardım yapılacağını anlatan Güzeloğlu, amatör ve engelli spor kulüplerine ihtiyaçlarını karşılamaları için ayırdıkları yaklaşık 4 milyon liralık bütçeyi yıl sonuna kadar tahsis edeceklerini müjdeledi.

Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Diyarbakır'ın bu evlatlarının, Meryem ve Ayşe gibi başarılarıyla gururlanacağız. Şanlı bayrağımız dalgalanacak, İstiklal Marşı'nı hep birlikte söyleyeceğiz. Buradan çağrı yaparak, 19 Nisan 2020'de tüm Türkiye ve dünyayı Diyarbakır'da buluşmaya, Diyarbakır'ı tanımaya, Diyarbakır insanıyla kucaklaşmaya ve Sur Yarı Maratonu'nda koşmaya davet ediyorum."

"Diyarbakır bu organizasyonla on binleri buraya çekecek"

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Vali Güzeloğlu ile daha önce Mersin'de düzenledikleri organizasyonu Diyarbakır'da da gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Kentte, yarı maratonun yanı sıra halk koşusu ve 6-7 yaş grubu çocuk maratonu da düzenleyeceklerini ifade eden Çintimar, şöyle konuştu:

"Mersin'de başladığımızda 5 bin kişi ile birlikte ilkini gerçekleştirdik. İkinci koşuda 75 bin sayısına ulaştık. 75 binin, 3 bin 800'ü diğer illerden buraya gelen sporculardı. Eminim ki Diyarbakır'da bu sayı çok çok fazla olacak. Çünkü Diyarbakır, Mersin'e göre hem şehir olarak hem tarihi eserleri ve kültürü olarak farklı bir ilimiz. Onun için Diyarbakır bu organizasyonla binleri, on binleri buraya çekecek. Atletizmin ülkemizde gelişmesi ve yayılması, gençliğimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, daha üretken ve sağlıklı olabilmelerini sağlayan en önemli etken olacaktır."

Diyarbakır'da her branşta başarılı sporcu çıkacağına inandığını söyleyen Çintimar, organizasyonun hayırlı olmasını diledi.

Diyarbakırlı Avrupa şampiyonu sporculardan Ayşe Tekdal, bu organizasyonun kentte yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, herkesi yarışmaya davet etti.

Kaynak: AA