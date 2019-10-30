Araçlara kış bakımını geciktirmeyin30 Ekim 2019 Çarşamba 17:14 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 18:44
Havaların soğumaya başlamasıyla araçların lastik, motor ve fren sistemi gibi önemli aksamlarında bakım yapılması, sürücülerin yolda kalmaması, sonradan ortaya çıkacak yüksek maliyetli olası arızaların önlenmesi açısından önem taşıyor.
Havalar soğudu, kar kapıda. İklim şartları zorlaşmadan araçların kışlık bakımlarının yapılması gerekiyor. Peki araçlardan daha iyi performans almak için yapılacak kışlık bakımda nelere dikkat edilmeli?
Özellikle antifiriz, cam suyu ve motor yağının uygun olarak değiştirilmesi ve kontrol edilmesi lazım. Kış şartlarında yağın kalınlaşmaması akışkanlığını soğukta kaybetmemesi gerekiyor.
Motor bakımı ve akünün şarj durumu oldukça önemli. Hava ve yakıt filtresinin de periyodik olarak değişmesi gerekiyor.
Kışın en önemli sorunlardan birisi de radyatördeki suyun donması. Aracınıza koyacağınız antifiriz ile birlikte bu sorunun önüne de geçebilirsiniz.
Kar yağışı ve donma olayları başlamadan önce lastiklerin kışlıklar ile değiştirilmesi de sürüş güvenliği için şart.
Zorunlu kış lastiği uygulaması ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlıyor.
Haber: Mikail Kurban