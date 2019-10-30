Havalar soğudu, kar kapıda. İklim şartları zorlaşmadan araçların kışlık bakımlarının yapılması gerekiyor. Peki araçlardan daha iyi performans almak için yapılacak kışlık bakımda nelere dikkat edilmeli?

Özellikle antifiriz, cam suyu ve motor yağının uygun olarak değiştirilmesi ve kontrol edilmesi lazım. Kış şartlarında yağın kalınlaşmaması akışkanlığını soğukta kaybetmemesi gerekiyor.

Motor bakımı ve akünün şarj durumu oldukça önemli. Hava ve yakıt filtresinin de periyodik olarak değişmesi gerekiyor.

Kışın en önemli sorunlardan birisi de radyatördeki suyun donması. Aracınıza koyacağınız antifiriz ile birlikte bu sorunun önüne de geçebilirsiniz.

Kar yağışı ve donma olayları başlamadan önce lastiklerin kışlıklar ile değiştirilmesi de sürüş güvenliği için şart.

Zorunlu kış lastiği uygulaması ticari araçlar için 1 Aralık'ta başlıyor.

Haber: Mikail Kurban