Terör örgütü PKK'ya karşı bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştiren Mehmetçik, ramazan ayında da hem oruç tutuyor hem zorlu arazi koşullarına rağmen görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyor.

Eruh ilçesi Bilgili köyü mevkisindeki Kırmızı Tepe Üs Bölgesi'nde vatan savunması yapan İl Jandarma Komutanlığında görevli Mehmetçik, iftarını yaparken de mevzide elleri tetikte bekliyor.

Vali Atik fotoğrafları paylaştı

Siirt Valisi Al Fuat Atik, Kırmızı Tepe Üs Bölgesi'nde görevli Mehmetçik'in iftar açarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaştı.

İftar öncesi Mehmetçik'in ellerini semaya kaldırarak dua ettiği görülen fotoğraflara ilişkin Vali Atik, "Siirt -Eruh Bilgili Köyü Kırmızı Tepe Üs Bölgesi'nde kahramanlarımız iftar açıyor." notunu paylaştı.

Kaynak: AA