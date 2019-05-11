Alınan bilgiye göre, A1 Blok'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katındaki deri deposunda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale etti.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Küçükçekmece'deki bir deri fabrikasında yangın çıktı. İşçiler tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor. pic.twitter.com/pCNkigQBgK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2019

Kaynak: AA