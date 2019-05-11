Fikirtepe'de Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta 20 katlı bir iş merkezinin camlarını silmek amacıyla iki işçi sepetle yukarı katlara çıktı. Çalışmalar sırasında sepetin düşmesi sonucu işçiler halatlara bağlı şekilde asılı kaldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alınırken itfaiye ekipleri de işçilerin düşme ihtimaline karşı binanın ilgili bölümüne hava yastığı koydu.
İş merkezine giren itfaiye, 15. kattaki camları kırarak işçileri asılı kaldığı yerden kurtardı.
İstanbul'da 20 katlı bir binanın dış cephesinde temizlik yapan 2 işçi, iskelenin düşmesi sonucu asılı kaldı. Binada asılı kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.https://t.co/Yl47Qw9lKx pic.twitter.com/2Ld3JwBIeY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2019
Kurtarma sırasında bir itfaiye eri hafif şekilde yaralandı.
Kaynak: AA