Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 12:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Mehmetçiğin gökyüzündeki gözcüleri artıyor
[Fotoğraf: AA]
TUSAŞ tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından üretilen menzili artırılmış 2 ANKA silahlı insansız hava aracının (SİHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
SSB'nin Twitter hesabından "İstiklal ve istikbalimiz için" etiketinin yer aldığı paylaşımda, ANKA'ların "Mavi Vatan" savunmasındaki görevini artırarak sürdüreceği vurgulanarak, "Güvenlik güçlerimizin gökyüzündeki gözcülerini artırıyoruz." sözlerine yer verildi.
Etiketler: SİHA
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