Asıl adı Mehmet Nuri Güleç olan Fırıncı, Bahçelievler'deki özel bir hastanede böbrek rahatsızlığı sebebiyle tedavi görüyordu.

Durumu son günlerde ağırlaşan Mehmet Fırıncı, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fırıncı'nın vefatından duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından dile getirdi.

"Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet makamı Alî olsun" dedi.

Mehmet Fırıncı, yarın Eyüp Sultan Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden olan Mehmet Fırıncı, Nur Vakfı'nın da başkanlığını yürütüyordu.