Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çocuğun eline silah verdiği iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da 6 yaşındaki bir çocuğun elinde silahla havaya ateş etme görüntülerin ortaya çıkması üzerine emniyet ekipleri harekete geçti. Gözaltına alınan baba ve çocuğun eniştesi adliyeye sevk edildi.
6 ay önce çekilen görüntülerde, 6 yaşındaki kız çocuğunun elindeki tabancayla havaya ateş ettiği görülüyor.
Çocuklar görüntülerde "Nasıl sıktım ama..." ifadesini kullanıyor.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine ekipler harekete geçti
Çocuğun Sultangazi'de olduğunu belirledi.
Çocuğun ateş etme anını kaydedip paylaşan baba ve kurusıkı tabancayı çocuğa verip ateş ettirdiği iddia edilen enişteyi gözaltına aldı.
2 Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul çocuk silah görüntüsüSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 12:40
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