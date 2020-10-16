Meclis'te scooterlarla ilgili düzenleme görüşmelerinde ilk gündem maddesi aracın ismi oldu.

Komisyonda birçok yerli isim önerisi geldi. Hatta TDK'ya bile soruldu ancak tüm dünyada scooter olarak bilinen bu araç düzenlemeye de skuter olarak geçti.

Ortak Türkçe isimde anlaşılamadı

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, "Açıkçası skuter olarak Türkçeye çevrilmesi en doğrusu olarak görünüyor" dedi.

TBMM İdare Amiri Ali Şahin de, "Türkçemizi de korumamız gerek ama sadece bir scooter kelimesinden yola çıkarak tartışma konusu yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ona bakarsanız bisikleti de sorgulamamız lazım bisiklet de Türkçe değil." ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise, konunun TDK'ya sorulması gerektiğini ve gelişigüzel her kelimenin kanunda yer alamayacağını söyledi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, "Gençler arasında da biliniyor bence isim değişikliği aramaktan ziyade biz bu işe nasıl katkı verebiliriz diye bakmak gerekir diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

Farklı öneriler gelse de ortak bir isimde görüş birliğine varılamadı. Elektrikli scooter, yasal düzenlemeye Türkçe okunuşu ile girdi..