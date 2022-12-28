Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba 19:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'ndaki seferler normale döndü
Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda yaşanan teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle seferlerin Nurtepe İstasyonu'ndan aktarmalı olarak yapıldığı duyuruldu.
Aktarmanın gerçekleştirildiği Nurtepe İstasyonu'nda yolcu yoğunluğu yaşandı. Güvenlik görevlileri, metroya gelen yolculara seferlerin gecikmeli yapıldığı bilgisini verdi. Bunun üzerine bazı yolcuların otobüs duraklarına yöneldiği gözlendi.
Metro istasyonundaki görevliler, arızanın raylarda yaşanan bir sıkıntı nedeniyle meydana geldiğini, sorunu giderme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Arızanın giderilmesinin ardından Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, hattaki seferlerin normale döndüğü kaydedildi.
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