Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki sefer düzenlemesini Metro İstanbul duyurdu.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."