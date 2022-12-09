Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında sefer düzenlemesi
Metro İstanbul, Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferlerin 10-11 Aralık'ta 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacağını duyurdu.
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattındaki sefer düzenlemesini Metro İstanbul duyurdu.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'mızda seferlerimiz 10 ve 11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta gece metrosu hizmeti verilemeyecektir."
#MetroDuyuru #M7— Metro İstanbul (@metroistanbul) December 9, 2022
Fulya ve Yıldız istasyonlarının entegrasyon çalışmaları nedeniyle M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda seferlerimiz 10-11 Aralık tarihlerinde 06.00-22.00 saatleri arasında yapılacaktır ve 10 Aralık'ta Gece Metrosu hizmeti verilemeyecektir. https://t.co/5nubW7E03p
Etiketler: İstanbul
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