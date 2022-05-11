Van'da günlerdir aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çığ riski nedeniyle dönem dönem trafiğe kapatılan, nisan ayında kardan temizlenen Van-Bahçesaray kara yolu üzerindeki 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nin bulunduğu bölgede kar etkili oldu.

[Fotoğraf: DHA]

Yağış nedeniyle sürücülerle, hayvanlarını meraya çıkaranlar zor anlar yaşadı.

Küçükbaş hayvancılığın yaygın olduğu bölgede, sürüler meralarda mahsur kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

"Mayıs ayının ortasında karla mücadelemiz devam ediyor"

Kış boyunca bölgede karla mücadele eden Karayolları ekipleri, yağışla birlikte çalışmalarına tekrar başladı.

Karayolları Bölge Müdürlüğü Görentaş Şantiyesi ekip şefi Murat Yücel, "Mayıs ayının ortasında karla mücadeleye devam ediyoruz. Akşam saatlerinden bu yana kar yağışı devam ediyor. Şu an kar kalınlığı 15-20 santimetreye ulaştı. Yolun kapanmaması için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Yazlık ve zincirsiz lastiklerle gelen vatandaşlar yolda kaldı. Hepsini kurtardık kimse kalmadı. Yolumuzu da temizledik" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Ardahan'da yağmur kara döndü

Ardahan'da aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Çıldır ilçesini Aktaş Sınır Kapısı ile bağlayan 2159 rakımlı Mozeret Geçidi'nde kısa süreli kar yağışı etkili oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Kar yağışı sonrası Mozeret Geçidi'nde ulaşımda kısa süreli aksaklıklar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]