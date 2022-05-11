İstanbul Siber Şube ekipleri, uluslararası faaliyet gösteren bir dolandırıcılık çetesine darbe vurdu.

Çete üyelerinin Fiji Cumhuriyeti ile Hırvatistan'da faaliyet gösteren 2 şirketi hedef aldığı belirlendi.

Şirketlerin mail yazışmalarına dahil olan dolandırıcılar, ödeme günleri geldiğinde kendi hesap numaralarını ilgili şirketlere gönderdiler.

Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Siber Şube polisinin yaptığı operasyonun detaylarına TRT Haber ulaştı.

Takibe girmemek için kurye tuttular

Paranın gönderildiği hesapların Türkiye'de kurye olarak tutulan kişilere ait olduğu, bunun da polis takibine girmemek için tercih edildiği belirlendi.

Ekipler, önce Nijerya uyruklu şüphelilere kuryelik yapıp, parayı bankalardan çeken kişileri tespit etti.

Dolandırıcılık şebekesinin 3 elebaşı da belirlendi ve operasyon gerçekleştirildi.

5 şüpheli gözaltına alındı

Kuryelerin 69 bin ve 16 bin doları farklı zamanlarda bankalardan çektiği belirlendi. Aramalarda, 2 bin dolar, 900 euro ve 15 bin lira ile çok sayıda dijital materyale el koyuldu.

3'ü Nijerya uyruklu, 5 şüpheli yakalandı.