Haber Giriş: Kaynak: DHA
Maskesiz yolcu kendisini uyaran şoförü yumrukladı
[Fotoğraf: DHA]
Hatay'da, halk otobüsüne maskesiz binmek isteyen yolcu, kendisini uyaran şoförü yumruklayarak boğazını sıktı.
Hatay'da otobüse maske takmadan binen kimliği belirsiz kişi, şoförün inmesi gerektiği uyarısına rağmen yolculuk yapmak istedi. Maskesiz yolcu kabul etmediğini, para cezası kesildiğini hatırlatan şoföre tepki gösteren yolcu, küfretmeye başladı.
Aracı yol kenarına çeken otobüs şoförünü yumruklamaya başlayan yolcu, boğazını da sıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Otobüste paniğe neden olan olay sonrası şoför, polise giderek yolcudan şikayetçi oldu.
Etiketler: Şoför maskesiz yolcuSon Güncelleme: 4 Eylül 2020 Cuma 15:24
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