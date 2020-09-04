Mersin'de altın diye satın aldıkları malzemenin, altın sarısı folyoyla kaplanmış mermer parçası olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.Ş.Ç, M.C.Ç. ve F.A.'nın dolandırıcılık olaylarını gerçekleştirdiğini tespit etti. Kimliği tespit edilen şüpheliler polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Şüphelilerin olaylarda kullandığı araçta yapılan aramada 2 bin 200 TL nakit para ile 52 adet İran parası ve 5 adet altın sarısı renginde bantla sarılmış mermer parçası ele geçirildi.

Adres sorma bahanesiyle yaklaşmışlar

M.Ş.Ç, M.C.Ç. ve F.A.'nın hırsızlık olaylarında adres sorma bahanesini kullandığı ortaya çıktı.

Takım elbise giyen şüphelilerden M.Ş.Ç'nin kendisini öğretmen olarak tanıtıp, vatandaşların güvenini kazandığı ortaya çıktı.

3 şüpheli tutuklandı

3 kişiyi dolandıran 1'i kadın 3 şüpheli, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.