Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Van

Van'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Bahçesaray'da 11, Başkale'de 9, Çatak'ta 2 ve Gürpınar ilçesinde ise 25 olmak üzere toplam 47 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 7 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri bu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar nedeniyle 64 köy yolunun kapandığını söyledi.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki cadde ve sokaklarda kar temizleme ve yol genişletme çalışmasını sürdürüyor.

Muş

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, olumsuz hava koşullarından dolayı 58 köye ulaşım sağlanamadığını söyledi.

Bu bölgelerde karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirten Yentür, kardan kapanan yolları en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını belirtti.

Muş Belediyesi ekipleri de ana cadde, ara sokak ve kaldırımlarda biriken karları temizleyerek kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

5 kentte 476 yerleşimin yolu kardan kapandı

Erzurum'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 362 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 45, Ağrı'da 65, Iğdır'da 2, Ardahan'da da 2 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.