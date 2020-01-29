Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 16.37'de meydana gelen deprem, 35,18 kilometre derinde kaydedildi.

Depreme en yakın mesafe ise 113,98 kilometre ile Marmaris'in Taşlıca köyü oldu.