Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 16.37'de meydana gelen deprem, 35,18 kilometre derinde kaydedildi.
Depreme en yakın mesafe ise 113,98 kilometre ile Marmaris'in Taşlıca köyü oldu.
Etiketler: son dakika muğla deprem marmaris depremSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 17:00