2020'nin resmi tatilleri hangi günlere denk geliyor? 2020'de kaç gün tatil var? Yeni yılda resmi tatillerin kaç gün olacağı merak konusu. Vatandaşlar tatil planlarını da resmi tatillere göre planlıyor.

İşte 2020’nin resmi tatil günleri…

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2020’de perşembe gününe denk gelen 23 Nisan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Resmi tatilin kabul tarihi ise 1921.

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs, 2009’da resmi tatil olarak ilan edildi. İşçilerin kutladığı bu bayram, 2020 yılında cuma gününe denk geliyor.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs, 2020’de salı gününe denk düşüyor. 19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıkması ve kurtuluş mücadelesinin başlangıcı olarak gençlere armağan edildi. 1935’ten bu yana resmi bayram olarak kutlanıyor.

Ramazan Bayramı

Bu yıl 23 Mayıs Cumartesi gününe rastlayan Ramazan Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 24, 25, 26 Mayıs günleri ise tam gün tatil. Hicri takvime göre belirlenen Razaman Bayramı her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. 3,5 günlük bir tatil süresi var.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında şehit düşenleri ve gazileri anma günü olarak ilan edilen 15 Temmuz, 2020’de çarşamba gününe denk geliyor. 2016’da resmi tatil ilan edilmişti.

Kurban Bayramı

Bu yıl 30 Temmuz Perşembe gününe denk gelen Kurban Bayramı arifesi yarım gün, takip eden 31 Temmuz ve 1, 2, 3 Ağustos tarihleri ise tam gün tatil. Toplamda 4,5 günlük bir tatil süresi söz konusu.

Zafer Bayramı

Her yıl 30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2020’de pazar günü olacak. Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, 1935 yılında resmi tatil ilan edilmişti.

Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim günü kutlanan ulusal bayram, 2020’de perşembe gününe denk geliyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi. 28 Ekim yarım gün, 29 Ekim ise tam gün tatil.