Karslı çocukların 150 metrelik pistte kayak keyfi
Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde çocuklar, dağın yamacına 150 metrelik bir pist oluşturdu.
Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde çocuklar, kayak merkezine gidemeseler dekeyiflerine diyecek yok. Çocuklar, dağın yamacına 150 metrelik bir pist oluşturdu.
Atlama engeli de yapan geleceğin kayakçıları hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.
Etiketler: kars sarıkamış alisofu köyü kayak pistiSon Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 13:11