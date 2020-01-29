Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Alisofu köyünde çocuklar, kayak merkezine gidemeseler dekeyiflerine diyecek yok. Çocuklar, dağın yamacına 150 metrelik bir pist oluşturdu.

Atlama engeli de yapan geleceğin kayakçıları hem yarıştı hem de doyasıya eğlendi.