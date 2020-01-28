İri gözleri ve narin vücudu ile dikkat çekiyor. Türkiye'de sadece Hatay'da yaşıyor. Bilimsel adı "Gazella Gazella" olan dağ ceylanları, nesli tükenmekte olan türler arasında.

Ceylanlar, Kırıkhan ilçesindeki üretim istasyonunda çoğaltılarak tekrar doğaya salınıyor. Gazella Gazella nüfusu, alınan koruma tedbirleri sayesinde 10 yılda 6 katına çıktı.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Ergün, "13 bin hektarlık devasa bir alan 'korunan alan' olarak ilan edildi. 2009 yılında yapılan ilk resmi sayımda 150 civarında olan Hatay dağ ceylanları da 2020 Ocak ayında yapılan sayımda ise 921 çıktı" dedi.

Dağ ceylanları, özellikle Kırıkhan ilçesinin Suriye sınır hattına yakın noktalarında görülüyor.

Özel biberonlarla ve keçi sütüyle beslenen yavru ceylanlar, kendi başlarına yaşayabilecekleri çağa ulaştığında doğaya salınıyor.