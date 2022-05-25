Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Marmaray 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek
Marmaray, İstanbul'un fethinin yıl dönümü dolayısıyla 29 Mayıs'ta ücretsiz hizmet verecek.
Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'un Fethi nedeniyle 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı.
Etiketler: İstanbul Marmaray Son Dakika Ulaşım
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