Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın açıklarında 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 37 göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Etiketler: Aydın Düzensiz Göçmenler
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