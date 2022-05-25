Tabakhane Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 15 Mayıs'ta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında büyük çapta hasar oluştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, iş yerine molotof kokteyli atarak yangın çıkardıkları belirlenen M.E. ve K.B., gözaltına alındı.

Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.