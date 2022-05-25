Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:03Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Samsun'da iş yerine molotoflu saldırı
Samsun'un Bafra ilçesinde 2 şüphelinin molotof kokteyli ile iş yerine düzenledikleri saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Tabakhane Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde 15 Mayıs'ta yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangında büyük çapta hasar oluştu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, iş yerine molotof kokteyli atarak yangın çıkardıkları belirlenen M.E. ve K.B., gözaltına alındı.
Şüpheliler sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Etiketler: Samsun
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