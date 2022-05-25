Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 10:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan 5 taksi şoförü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 27 yabancı uyruklu yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, yaptığı araştırmada, 27 Afgan'ın yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.
Göçmenler, Bulgaristan'da değerli eşyaları alındıktan sonra Türkiye tarafına itildiklerini öne sürdü.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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