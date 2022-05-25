Samsun'da iş yerine molotoflu saldırı

Batman'da kaçak avlananlara 25 bin lira ceza kesildi

Ekipler, yaptığı araştırmada, 27 Afgan'ın yurda yasa dışı yollardan girdiğini belirledi. Düzensiz göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 5 ticari taksi şoförü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

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