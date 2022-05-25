Haber Giriş: 25 Mayıs 2022 Çarşamba 11:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da kaçak avlananlara 25 bin lira ceza kesildi
Batman'da 9 ayda kaçak avcılık yapan 19 kişiye 25 bin 373 lira ceza uygulandı.
Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca 2021-2022 yılı içerisinde kaçak avlananlara yönelik çalışmalar aralıksız sürdü.
Ekiplerce yapılan denetimlerde 19 kişiye 25 bin 373 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Denetimlerde, ayrıca 5 şişme bota, 17 balık oltasına, el detektörüne ve 2 germe balık ağına el konuldu.
Ele geçirilen malzemeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. 118 sazan, 6 yayın ve 2 şabot cinsi balık doğaya bırakıldı.
Etiketler: Batman Kaçak Avcılık
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