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Türkiye
AA 24.03.2024 23:53

Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısı sağanak uyarısı

Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısında yerel kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Marmara'nın güneyi ve Ege'nin batısı sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güney ve doğusu ile Balıkesir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren Bursa, Bilecik, Aydın, Manisa ve iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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