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Türkiye
DHA 24.03.2024 23:42

Şırnak- Hakkari karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Hakkari karayolunun Uludere ilçesi yakınlarında sağanak nedeniyle yolda çökme ve çatlaklar meydana gelince yol ulaşıma kapatıldı.

Şırnak- Hakkari karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
[Fotograf: DHA]

Şırnak ve Hakkari arasında otomobil ve daha küçük araçların geçişi için alternatif güzergah oluşturuldu.

Bölgede etkili olan sağanak yağışın ardından saat 20.00 sıralarında Şırnak Hakkari karayolunun 14-15 kilometreleri arasında Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü yakınında heyelan meydana geldi.

Karayolu üzerinde çökme ve çatlaklar oluştu. Bunun üzerine Şırnak- Hakkari karayolu trafiğe kapatıldı.

Otomobil ve daha küçük araçların geçişi için alternatif yol belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Uludere ilçesi Ortabağ köyü güzergahı iki tünel arasındaki Şırnak-Hakkari D-400-33 Kontrol Kesim No’lu yolun 14 -15 km arasında 24 Mart 2024 günü saat 20.00 sıralarında aşırı yağmur nedeniyle meydana gelen heyelandan kaynaklı karayolu üzerinde çökmelerin ve çatlakların olması sebebiyle yol trafiğe kapatılmıştır. Otomobil ve diğer küçük araçların kullanması için Ortabağ köyü içerisinde alternatif yol belirlenmiştir” denildi. 

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