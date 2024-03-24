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Türkiye
DHA 24.03.2024 23:45

Meteorolojiden İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, İzmir için yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteorolojiden İzmir için 'kuvvetli yağış' uyarısı
[Fotograf: DHA]

Kent genelinde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı tedbir alınması gerektiği duyuruldu.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir’de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. 

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