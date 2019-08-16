Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı çok bulutlu hava hakim olacak.

Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, sıcaklığın 2 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor.

Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yağış anında zaman zaman kuvvetlice (20-40 km/s) esmesi bekleniyor.

Doğu'da sıcaklık mevsim normallerinde

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgâr güney ve güneybatı yönlerinden hafif, zamanla orta kuvvette, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli rüzgâr(40-60 km/s) esmesi bekleniyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 14, Kars ve Ağrı’da 17, Erzurum’da 16, Erzincan'da 24, Tunceli’de 23 ve Iğdır'da 19 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 38, Tunceli'de 35, Ağrı'da 34, Erzincan'da 36, Kars'ta 33, Erzurum'da 31, Ardahan'da 32 derece olacak.

Kaynak: AA, İHA