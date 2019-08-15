Yurt genelinde etkili olan kavurucu sıcaklar yerini serin havaya bırakıyor. Yurt genelinde yağışlı hava hakim olacak. Yağışlarla birlikte hava sıcaklıkları da düşecek.

Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşecek

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, "Cuma gününden itibaren yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yağış olacak. Yağışlarla birlikte sıcaklıklarda yurt genelinde azalma olacak. Sıcaklık mevsim normallerinin altına inecek, sıcaklıklar yurt genelinde 6 ila 10 derece arasında azalacak." dedi.

Kuvvetli yağışların bazı illerde sel baskınına dönme riski olduğunu söyleyen Koç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Kastamonu, Karabük illerinde etkili olmasını bekliyoruz. Cumartesi günü bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmasını bekliyoruz."

Yağışlı hava hafta başına kadar etkili olacak

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için de yağış uyarısı geldi.

İstanbul'da sıcaklık değerleri mevsim normallerinin üzerindeydi ancak cuma ve cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı açıklamayla sağanak yağış etkili olacak ve sıcaklık değerleri de 2 ila 4 derece birden düşecek. Tahminlere göre İstanbul'da sıcaklık, cuma ve cumartesi 28, pazar günü ise 29 derece olacak.

Yağışlı hava hafta başına kadar etkisini sürdürecek.

Haber: Belgin Aydın-Ahmet Akgül

Kamera: Halit Acar- Ahmet Burak Karaahmetoğlu