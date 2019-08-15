54 yaşındaki Aynur Göksu, kent merkezinde 29 Temmuz'da yaşanan olay sonrası Eskişehir'de tedavi altına alındığı hastanede kontrolleri yapılarak 10 Ağustos'ta taburcu edildi.

Yakınları tarafından Gölpazarı ilçesindeki evine getirilen kadın, dün aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

Olaydan 16 gün sonra yaşamını yitiren Göksu'nun cenazesi, Mihalgazi Camisi'nde kılınan cenaze namazını müteakip ilçe mezarlığında toprağa verildi.

MHP Gölpazarı İlçe Başkanı Aydın Göksu'nun annesi de olan Aynur Göksu'nun cenaze törenine yakınları, Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Süer, MHP Bilecik İl Başkanı Mehmet Karuk ve partinin ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

İstiklal Mahallesi Tevfikbey Caddesi'nde 29 Temmuz'da iki kızı ve torunu ile yürüyen Aynur Göksu'nun üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düşmüştü. Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Göksu, ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'e sevk edilmişti.

Kaynak: AA