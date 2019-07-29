İstiklal Mahallesi Teyfikbey Caddesi'nde 2 kızı ve torunu ile yürüyen 54 yaşındaki Aynur Göksu'nun üzerine 5 katlı bir binanın ikinci katında bulunan pencerenin cam kaplaması düştü.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan kadını Bilecik Devlet Hastanesine götürdü.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu.

Öte yandan cam kaplamanın kadının üzerine düştüğü ve çevredeki vatandaşların yardım için kadının yanına koştuğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaynak: AA