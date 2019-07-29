Bursa Karacabey'deki meşhur Uluabat Gölü'nün tam ortasında bulunuyor.

En yakın yerleşim merkezine yaklaşık 2 kilometre mesafede. Tekneyle ulaşmak yarım saati buluyor.

İsmi "Şeytan Adası"

Benzerine az rastlanacak konumdaki bu ada, sahibi Nedim Bulut tarafından satışa çıkarıldı. İstenen fiyat 17 milyon lira. Gelen en yüksek teklif ise 14 milyon lira olmuş.

Çevre koruma düzenlemeleri gereği adaya imar izni verilmiyor.

Ada, 81 yıldır Bulut ailesine ait. Satın alınma hikayesi de oldukça ilginç. Bulut, adayı babası ve amcasının kuzu parasıyla aldığını söylüyor.

64 yaşındaki Nedim Bulut, satıştan elde edeceği parayı torunlarının geleceğine harcamayı planlıyor.

Kaynak: TRT Haber