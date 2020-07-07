Haber Giriş: Kaynak: AA
Marmara'da parçalı bulutlu hava bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde parçalı bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkta önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.
Parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede öğleden sonra, Edirne, Kırklareli ve Sakarya çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış anında kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Marmara Bölgesi hava durumu parçalı bulutluSon Güncelleme: 7 Temmuz 2020 Salı 10:31
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