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Marmara'da hava parçalı bulutlu olacak23 Ekim 2019 Çarşamba 09:03 - Son Güncelleme 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:07
Marmara Bölgesi'nde sıcaklığın mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yer yer pus ve sis öngörülüyor.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği bölgede rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Kaynak: AA
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