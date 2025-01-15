Çok Bulutlu 4.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.01.2025 08:26

Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

Şiddetli yağış ve fırtına, Marmara Deniz ulaşımında sefer iptallerine neden oldu. İstanbul-Bursa arasındaki deniz otobüsü ve Çanakkale Boğazındaki arabalı vapur seferleri aksamalı olarak yapılacak.

Marmara'da hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri BUDO'dan yapılan açıklamaya göre, 12.55'e kadar seferler aksamalı olarak gerçekleştirilecek.

Bazı seferler ise fırtına nedeniyle yapılamayacak.

Buna göre, iptal edilen seferler şu şekilde:

Kalkış Saati Kalkış Noktası Varış Noktası
09:30 Bursa Mudanya İstanbul Sirkeci
09:30 Bursa Mudanya Armutlu
10:00 Armutlu İstanbul Sirkeci
11:30 İstanbul Sirkeci Bursa Mudanya
11:30 İstanbul Sirkeci Armutlu
12:55 Armutlu Bursa Mudanya

İDO'da sefer iptali

İstanbul Deniz Otobüsleri İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise, 09.05 İstanbul Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferi yapılmayacak.

Çanakkale'de GESTAŞ'dan yapılan açıklamada da Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda 07:00 ile 13.00 saatleri arasında bazı seferlerin karşılıklı olarak iptal edildiği duyuruldu.

ETİKETLER
Fırtına Yağış Marmara Denizi
Sıradaki Haber
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak
09:38
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
09:20
Mardin'de işçi servisi ve kamyon çarpıştı: 11 yaralı
09:26
Türk "takım uydusuna" 4 yeni oyuncu katıldı
08:33
Edirne'de 4 gündür devam eden kar yağışı etkisini yitirecek
08:45
"Brad Pitt'le Aşk" dolandırıcılığı
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor
FOTO FOKUS
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
Blinken'a Gazze protestosu: Soykırım bakanı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ