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Türkiye
AA 15.01.2025 08:20

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı.

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında aranma kararı bulunan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, saksılara ekili vaziyette özel donanım ile sera haline getirilmiş alanda 7 ısı ölçer termostatı, 8 klima, nemlendirici, ışıklandırma, 6 vantilatör, 17 havalandırma motoru, hava kompresörü, 10 havalandırma filtresi, ilaç pompası, 185 fan, 1500 kök hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve 70 bin 800 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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